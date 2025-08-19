La lluvia ya superó los 80 mm en Junín durante las últimas horas

Tal cual estaba previsto, una abundante caída de agua se registra sobra la ciudad de Junín. En las últimas horas llovieron casi 80 mm. (actualizado)

Los pronósticos marcaban altas posibilidades de precipitaciones entre la noche del lunes y la mañana del miércoles.

Se espera que las condiciones climáticas se mantengan.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires, en AMBA y buena parte de la provincia de Buenos Aires presenta condiciones inestables del clima, a la espera de tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó de esta forma que se prevé un martes con tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche en toda el área mencionada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 16 de máxima.

Las lluvias se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde y noche se espera buen clima pero ventoso y cielo despejado en la noche.

Para el jueves se prevé buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con 7 grados de mínima y 19 de máxima