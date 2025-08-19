Se lo empataron en el final

La quinta jornada del Torneo Clausura se cerró este lunes y uno de los encuentros que se jugaron fue el de Sarmiento y Atlético Tucumán que igualaron dos a dos en Junín.

El Verde había comenzado siendo el protagonista del partido y ya a los tres minutos se había puesto en ventaja luego de una acción de Morales Bravo que dejó en el camino a tres rivales y la picó ante la salida del arquero. Iba a ser un golazo del chileno pero en la línea Ardaiz tuvo que empujarla porque un defensor llegaba para intentar evitar el tanto que finalmente fue del uruguayo.

Con la ventaja el local jugó los mejores minutos del último tiempo, con tenencia de pelota y lejos de su propio arco, sin embargo, con el paso de los minutos el visitante fue adaptándose al contexto y se adueñó de la pelota proyectando a los laterales/volantes a posiciones ofensivas. Así, el Verde retrocedió en el campo pero antes del cierre del primero pudo marcar el segundo con un zapatazo de Ardaiz que encontró la pelota dentro del área y no dudó en mandarla al fondo de la red.

Los cambios, en teoría más ligados a la idea de mantener el resultado, le habían hecho bien a Sarmiento en el inicio del segundo, aunque el Decano se paró otra vez en campo contrario en busca del descuento, mientras el local apostaba a encontrar alguna contra para liquidarlo. En esas posturas, los dos tuvieron chances pero las más claras fueron del conjunto de Sava: González no pudo superar al arquero cuando había quedado mano a mano y Rodríguez remató demasiado centrado desde el punto del penal y otra vez Mansilla salvó.

Así llegaron hasta el tramo final donde Acosta había surgido para sacar dos remates pero a tres de los noventa no pudo con un cabezazo de Coronel que se metió junto al palo.

Atlético lo fue a buscar y en el tercer minuto de descuento tuvo su premio con el gol de Auzqui, que la empujó en la línea.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia (82’ Santiago Morales), Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz (45’ Joel Godoy); Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez (45’ Manuel García), Gastón González; Iván Morales Bravo (75’ Santiago Rodríguez) y Joaquín Ardaiz (75’ Lucas Pratto). DT: Facundo Sava.

Amonestados: 39’ Díaz. 56’ Godoy. 76’ Roncaglia.

Goles: 3’ y 44’ Ardaiz.

Atlético: Matías Mansilla; Maximiliano Villa (75’ Ramiro Ruiz), Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Franco Nicola (62’ Kevin López); Adrián Sánchez (45’ Mateo Coronel), Kevin Ortiz, Lautaro Godoy (62’ Nicolás Laméndola); Mateo Bajamich (45’ Carlos Auzqui) y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Amonestados: 48’ Nicola. 80’ Marcelo Ortiz. 83’ Díaz.

Goles: 87’ Coronel. 93' Auzqui.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Eva Perón.



Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.