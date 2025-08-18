El PJ de Junín repudia la visita de Milei a la ciudad

Mediante un comunicado de prensa, el PJ de Junín emitió un comunicado donde repudia la visita del presidnete Javier Milei a Junín, para presentar la lista de candidatos a diputados nacionales por LLA.

En el texto se destaca que "Junín fue abandonada por su gobierno y hoy seguimos padeciendo los consecuencias. El paso bajo nivel de calle Rivadavia, una obra fundamental para el desarrolo urbano y para la vida cotidiana de vecinos y comerciantes, permanece inconcluso, generando pérdidas económicas incalculabios y una enorme dificultad en la ciculación. Tampoco, se fnaizaron las 149 Viendos del Procrear, ni la variante de la Ruta 7 en Chacabuco, proyectos argamente esperados".

"A esto se le suma el abandono a nuestros jubilados, personas con discapacidad y al histórico compromiso con instituciones como el Hospital Garraham, que hoy ven recortados sus recursos", amplía.

"Por todo esto, reiteramos nuestro rechazo a la presencia del presidente en Junín. No hay nada que celebrar en medio del ajuste y la desidia", resalta el texto.