Joaquín Ojeda, titular de PAMI Junín, es candidato a diputado nacional de LLA

Junín suma otro candidato a diputado nacional de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre próximo. Se trata de Joaquín Patricio Ojeda, profesor de inglés y escritor de 34 años, quien actualmente se desempeña como titular de la UGL XXXI del PAMI Junín.

Ojeda es un integrante de "Las Fuerzas del Cielo", el espacio interno de La Libertad Avanza que responde a Santiago Caputo, asesor directo del Presidente Javier Milei.

Según se confirmó este lunes, Ojeda ocupa el lugar número 17 en la lista de candidatos a diputados nacional de LLA, la cual es encabezada por José Luis Espert. Y si bien en la previa es muy difícil entrar en forma directa desde el lugar 17, por el "corrimiento" que siempre se genera en una lista del oficialismo, sus chances de ingresar a la Cámara de Diputados de la nación son concretas.