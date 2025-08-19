La ANMAT recomendó no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva tras detectar irregularidades en unidades de tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, correspondientes al lote L25114 (vencimiento abril 2027).

El organismo informó que se recibió la denuncia en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, luego de que familias advirtieran la presencia a simple vista de lo que parecían gusanos en envases distribuidos en escuelas. Posteriormente, mediante observación microscópica, se determinó que podría tratarse de microstomum sp, un organismo parásito.

Detalles del producto involucrado

Marca: Marolio

Presentación: Tomate triturado libre de gluten, 500g

Lote: L25114

Vencimiento: Abril 2027

RNPA: 13-061695

RNE: 13010369

Elaborador: Marolio S.A., Empedrado 2571 (CABA). Producto de Mendoza.

Acciones y medidas

El Instituto Nacional de Alimentos dio aviso a las autoridades sanitarias de Mendoza, provincia donde se produce y desde donde se distribuye con tránsito federal, y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de investigar el incidente y coordinar medidas conjuntas.

Recomendaciones de ANMAT

A la población: quienes tengan en su poder envases del lote mencionado deben abstenerse de consumirlo y comunicarse con la autoridad sanitaria local o provincial.

A los comerciantes: se recomienda cesar la comercialización de este lote y contactar de inmediato a su proveedor.

La advertencia tiene carácter preventivo y busca resguardar la salud de la población hasta que se avance en la investigación

Fuente chacabucoenred