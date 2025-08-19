Sarmiento no pudo sostener la ventaja y Atlético Tucumán se lo empató en Junín

Sarmiento y Atlético Tucumán empataron 2-2 en Junín por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido por el exPatronato Facundo Sava se adelantó con dos tantos de Joaquín Matías Ardaiz, pero el equipo visitante, bajo la conducción de Lucas Pusineri, logró nivelar en el tramo final gracias a los goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui.

El desarrollo del partido mostró a Sarmiento tomando la iniciativa desde el inicio. A los 5 minutos, Iván Morales desbordó por la banda y envió un centro que encontró a Ardaiz, quien empujó la pelota sobre la línea y estableció la apertura del marcador. El atacante uruguayo volvió a destacarse a los 44 minutos del primer tiempo, cuando conectó de zurda para marcar su segundo gol y ampliar la diferencia a 2-0.

Cuando parecía que los locales encaminarían una victoria necesaria en su lucha por la permanencia, Atlético Tucumán reaccionó en la segunda parte. Primero, un cabezazo de Mateo Coronel venció la resistencia de Lucas Acosta y descontó para el conjunto tucumano. La igualdad llegó de manera agónica gracias a Carlos Daniel Auzqui, que empujó el balón de cabeza sobre la línea del arco tras un centro preciso, sellando el definitivo 2-2.

Este resultado dejó a Sarmiento aún comprometido en la tabla de promedios, solo por delante de San Martín de San Juan y Aldosivi, mientras que en la clasificación anual suma 21 puntos, uno menos que Atlético Tucumán. El cierre del partido mostró la frustración de los locales por dejar escapar una ventaja de dos goles, mientras el visitante celebró una remontada clave para sus aspiraciones de mantener la categoría.

En la próxima jornada, Atlético Tucumán será local ante Talleres en un duelo crucial en la zona baja, y Sarmiento visitará a Deportivo Riestra en busca de los puntos que le permitan escalar posiciones, consigna Infobae.