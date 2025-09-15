Convocan a la Marcha de Antorchas en Junín el miércoles

En coincidencia con una nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles 17 en todo el país, para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, en Junín se realizará la Marcha de las Antorchas con punto de concentración y salida en la sede de la UNNOBA de calles Sáenz Peña y Newbery, marchando luego hasta la explanada de los institutos 20 y 129 (ex Colegios Normal y Nacional).

Este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se realizará una sesión para tratar este veto y el de la Emergencia Pediátrica y, en paralelo, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de las altas casas de estudios convocaron a una marcha federal bajo la consigna «Frenemos a Milei. No al veto».

El secretario general de ATUNNOBA, gremio que agrupa a los trabajadores No Docentes de la UNNOBA, destacó que «vamos a estar organizando una marcha de antorchas el miércoles a las 19, invitando a vecinos y vecinas de Junín, gremios, instituciones y la comunidad en general, todo en defensa de la educación pública.

Además recordó que el viernes se arrollo para un país como la Argentina. La Universidad pública constituye un pilar para que las familias tengan unrealizó una medida de fuerza con adhesión de un 90%. «Le pedimos a las comunidades de Junín y Pergamino que nos acompañen en esta lucha por la educación y la universidad pública. Sin educación pública no hay posibilidades de des proyecto de vida de calidad, además de que los egresados también aportan al crecimiento de sus comunidades», indicó el dirigente sindical.

Festival en defensa de la educación pública

En torno al festival en defensa de la educación pública el dirigente sindical agradeció a «vecinos y vecinas de Junín y la zona que se acercaron» a la vez que destacó los alcances de este evento realizado el sábado último entre la tarde y la noche que reunió a emprendedores en una feria y bandas de música, todo efectuado en calle Belgrano entre Javier Muñiz y Colón.

La actividad fue organizada por ATUNNOBA, SUTEBA Junín, SADOP, UDOCBA, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 20 «Martha Carpaneto», Escuela de Teatro, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 129, Centros de Estudiantes de la Escuela de Arte «Xul Solar», Conservatorio de Música, «Juan Manso», «La Emilce», «Gilberto Mesa», Franja Morada de la UNNOBA y Asociación Centro de Estudiantes de Junín (ACEJ).

«Se conformó un gran equipo de trabajo para dar forma a este festival. Todos estamos luchando por la universidad y la educación pública», remarcó Mendoza.