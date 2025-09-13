Un golpe en la mesa

Sarmiento venció a Aldosivi de Mar del Plata por dos a cero y estiró a seis la diferencia sobre los marplatenses. El Verde logró así ganar tras casi siete meses en Junín, en un juego correspondiente a la octava jornada que se disputó este sábado por la noche en el Estadio Eva Perón.

Sava presentó una variante con respecto a los 45 ante Central: Ardaiz ingresó por Morales Bravo; en tanto que mantuvo la idea de utilizar un doble contención más posicional con Villalba y García apoyado en la versatilidad de ambos para que, de ser necesario, uno de los dos sea el tercer central.

El Verde utilizó el 4-4-1-1 (Gómez detrás de Ardaiz), el Tiburón el 4-4-2 y a ambos les costó ser protagonistas porque pusieron toda la energía en luchar cada centímetro de la cancha como si fuera el último y eso se tradujo en ataques que se desvanecían antes de comenzar. Recién a los 14 minutos, el local pudo generar una jugada elaborada por derecha, que continuó con un centro pasado de Villalba y por el sector opuesto González definió por arriba del travesaño.

Con esa acción pareció cambiar el partido porque en la siguiente, la pelota le quedó a Godoy, afuera del área pero el remate cruzado dio en la base del palo. El visitante contestó con un centro de Guzmán que Serrago cabeceó solo, entrando por el punto del penal, pero la pelota salió por arriba.

La idea de jugar con dos medios de corte le restó combinación a Sarmiento, que no lograba utilizar a Gómez y solo se activaba cuando la pelota llegaba a las bandas. Y por esa vía encontró el gol ya que a los 37 González cedió de afuera hacia adentro para Godoy que sin controlar sacó el potente remate de zurda. La pelota pegó en el travesaño y entró.

En la última del primer tiempo el Verde tuvo otra inmejorable para irse dos a cero; sin embargo, Carranza tapó el tiro de González, que había llegado al área para conectar el centro atrás de Vigo.

Ambos entrenadores realizaron cambios para la segunda parte. Sava sacó a los dos amonestados (García y Gómez) y Farré mandó al campo a Preciado por Martín García, lo que hizo cerrar a Sarrago para dejarle la banda izquierda al ecuatoriano.

Las variante le dieron más y mejor control de la pelota al Verde y el partido quedó bien diferenciado en cuanto lo que querían hacer uno y otro ya que Aldosivi apostó por las transiciones rápidas hacia el arco de Acosta.

En ese contexto, Sarmiento hizo un golazo a los 13 minutos. Morales Bravo giró, limpió para la izquierda donde Rodríguez fijo a su marcador y jugó con el desdoble de Godoy pero engañó yendo para adentro, lo encontró al chileno entrando al área, que se metió entre dos defensores y definió junto al palo para poner el dos a cero.

A los 24 Sava decidió armar una línea de cinco en el fondo y para eso Orihuela reemplazó a Villalba. Con esa postura el juego cambió debido a que el Tiburón se plantó en campo contrario y Farré tiró el resto a los 34 con dos cambios y una línea de tres, aunque no le alcanzó ni si quiera para generar peligro y el Verde terminó redondeando una victoria clara.

Síntesis:

Sarmiento 2: Lucas Acosta; Alex Vigo, Manuel García, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Cambios: 17’ Iván Morales Bravo por Ardaiz. 45’ Elián Giménez y Santiago Rodríguez por García y Gómez. 93’ Leandro Suhr por Contrera.

Amonestados: 5’ Gómez. 26’ García.

Goles: 37’ Godoy. 58’ Morales Bravo.

Aldosivi 0: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García, Tiago Serrago; Augusto Giani y Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Cambios: 45’ Ayrton Preciado por García. 61’ Rodrigo González y Franco Rami por Giani y Guzmán. 76’ Marcelo Esponda y Emiliano Rodríguez por Serrago y Guerrico.

Amonestados: 38’ Cerato. 79’ Bochi. 90’ Cabral.

Goles:

Cancha: Estadio Eva Perón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.