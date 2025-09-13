Concejales electos de LLA se reunieron con Cornaglia Re y asoma bloque unificado en el HCD

Los concejales electos de LLA en Junín, Diego Cristina, Rocío Cayzac Gesteira y Leonel Juliá, mantuvieron un encuentro con el actual edil, Juan Manuel Cornaglia Re, edil con mandato vigente que pertenece a "Las Fuerzas del Cielo".

"El encuentro fue una oportunidad para intercambiar miradas y reafirmar que todos compartimos un mismo horizonte: la defensa de las ideas de la libertad y el acompañamiento a las políticas que impulsa el presidente Javier Milei", se informó.

Y en el mismo comunicado, informaron que "con espíritu de unidad y compromiso, destacamos a La Libertad Avanza como el faro institucional que nos guía en esta tarea, convencidos de que el trabajo legislativo debe estar orientado a mejorar la vida de los juninenses y fortalecer el rumbo de transformación que eligió la Argentina".