Milei anuncia el Presupuesto 2026 y hablará en cadena nacional

El presidente Javier Milei prepara una jornada cargada de actividad política e institucional que tendrá como punto central la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional. Será hoy a las 9 de la noche y el proyecto ingresará al Congreso mañana.

Según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, Milei hará foco en el compromiso de su Gobierno de mantener y profundizar el superávit fiscal, un mensaje que apunta tanto a los mercados como a los gobernadores y legisladores que deberán debatir el texto en ambas cámaras.

Un lunes de alta intensidad política

La agenda comenzará temprano, a las 9:30, con reuniones en la Casa Rosada junto a la mesa nacional de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Más tarde, el mandatario recibirá a la mesa bonaerense con figuras como José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli, además de intendentes como Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela.

En paralelo, Milei tomará juramento a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, designado para recomponer el vínculo con las provincias y dar mayor peso político a la “mesa federal”, espacio de diálogo con gobernadores aliados como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero.

El peso del Presupuesto 2026

La aprobación del Presupuesto 2026 será clave para ordenar las cuentas públicas en un contexto de reclamos del FMI y tensiones en el Congreso. Desde el Gobierno anticiparon que la propuesta mantendrá el rumbo de ajuste fiscal, con foco en la reducción del gasto y la búsqueda de inversiones.

El discurso en cadena nacional servirá como plataforma para que Milei refuerce su decisión de involucrarse de lleno en la política partidaria y en la campaña electoral de cara a las elecciones intermedias del 26 de octubre.