Las petroleras aumentaron otra vez las naftas y ya se siente en las estaciones de Junín: Es la cuarta suba en trece días

Las petroleras Shell concretó un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en el transcurso de solo trece días. Este último ajuste se aplicó a partir de este sábado y de esta manera se genera una notable escalada en los costos para los usuarios que ya se siente en las estaciones de Junín

En tanto que usuarios detectaron que la suba también se registró en estaciones de YPF desde la medianoche del sábado

En el caso de Shell, el primer aumento se había registrado el 31 de agosto. Pocos días después, el 6 de septiembre, el precio se modificó nuevamente, al día siguiente, el 7 de septiembre, se produjo una tercera suba, y finalmente, este 13 de septiembre, se concretó el cuarto incremento, con la nafta