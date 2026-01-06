"Estamos preparados", la respuesta del municipio ante el avance del Barigüí

Una invasión del molesto barigüí agarró por sorpresa al municipio, y ahora peligra la temporada de verano en Junín. Frente a esta situación, desde el municipio que conduce el intendente interino, Juan Fiorini, informaron que "todos los días, operarios de las áreas de Zoonosis y Ambiente, trabajan en sectores estratégicos para realizar muestreos y análisis de la situación en torno al insecto. El objetivo de este trabajo es combatir las zonas de reproducción mediante la realización de aplicaciones".

Tal como lo expresara días pasados Ceciclia Laffaye, subsecretaria de Ambiente del Municipio, "volvieron a darse las condiciones climatológicas con temperaturas propicias para que el ciclo comience. El huevo puede estar latente durante muchos años, está en toda la vegetación al lado del río y al retornar el nivel de agua, el huevo se oxigena y comienza el ciclo, por lo que comenzamos a aplicar distintos productos atacando las larvas y luego el adulto".

En este sentido, es que los equipos municipales desarrollan su trabajo en territorio muy intenso, pero "como estas tareas nunca se detuvieron, aún en los años de sequía, lo que nos permite decir que si esto no se hubiese hecho la situación sería aún más crítica y hoy estamos preparados para hacer las aplicaciones necesarias. Se intensifican estas tareas en esta época del año y atendiendo que el agua comienza a circular con velocidad en distintos canales y en el río Salado", explicó Laffaye.

Por último, la funcionaria señaló: "Nosotros hacemos mucho hincapié en los espejos de agua, atacando la larva del insecto y no afecta a peces ni a otras especies", detalló recordando que "se trabaja todo el año en la prevención recorriendo todos los canales y espejos de agua pero se intensifica desde fines de agosto y septiembre. A comienzos de la primavera se hacen mayores aplicaciones siempre y cuando el monitoreo arroje la presencia del insecto", explicó la directora de Medio Ambiente del municipio juninense.