Más refuerzos para el Verde

Ya son cinco los refuerzos que anunció Sarmiento para la temporada 2026. Este lunes el club oficializó los arribos de Cristian Zabala y Diego Churín que se suman a Javier Burrai, Lucas Suárez y Santiago Salle.

Zabala tiene 27 años, es mediocampista y viene de jugar en Independiente del Valle de Ecuador; en tanto que aquí en Argentina había pasado por Quilmes (donde fue dirigido por Facundo Sava) y Tigre.

Churín, de 36 años y nacido en Arroyo Dulce, cuenta con una larga trayectoria como delantero, sobre todo en el exterior: jugó en Chile, Paraguay, Brasil y Perú antes del llegar al Verde. Sus inicios fueron en Juventud de Pergamino, Independiente de Avellaneda, Los Andes, Platense y Comunicaciones.