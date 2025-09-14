Ruta 7: Nuevo accidente a la altura del ingreso a O’Higgins

En la mañana de este domingo se produjo un accidente de tránsito en el Km 221 de la Autovía 7, a la altura del ingreso a la localidad de O’Higgins, en sentido Chacabuco-Junín.

Según informa el sitio Chacabuco en Red, allí un vecino de Chacabuco 53 años, de apellido Colicchio y su hijo, sufrieron un despiste y vuelco luego de que en principio, se les reventara un neumático.

Una ambulancia del SAME se acercó al lugar y trasladó al menor que estaba consciente y en principio, fuera de peligro. Se transportaban en un auto Chevrolet Aveo. Viajaban en sentido Chacabuco-Junín.