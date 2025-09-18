El Gobierno Nacional confirmó la continuidad del paso Bajo Nivel

La continuidad de la obra del paso Bajo Nivel fua anunciada por el intendente Petrecca en sus redes sociales.

"Hoy recibimos con entusiasmo un cambio de postura y una respuesta positiva en el escrito judicial del Gobierno Nacional sobre la obra del paso bajo nivel. En el documento se comunicó la intención de continuarla y atender, en principio, el reclamo que venimos sosteniendo desde hace más de un año y medio desde el Municipio, junto a miles de vecinos, comerciantes, cámaras e instituciones de Junín (Sociedad Comercio e Industria Junín y Federación de Sociedades de Fomento)." anticipó el intendente Petrecca en sus redes sociales



Y agregó "Celebramos esta decisión, pero también sabemos que no alcanza con las palabras. Lo que necesitamos es que se asigne prontamente la partida presupuestaria para que esta intención se convierta en acción concreta."



