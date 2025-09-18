Todo listo para el festejo por la llegada de la primavera

El próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 13hs en el Parque Borchex se llevará a cabo el tradicional evento con los festejos por la llegada de la primavera.

Algunos de los artistas y grupos musicales que estarán presentes en este Día de la Primavera 2025 son Yuyo Depierro DJ, el Instituto de Danzas Árabes IDAM, Julito, Benjamín Medina, Vibra Dancers, Cuerda Floja, Avioncitos de Papel, Ferni y Camu, Alee Olalde DJ, Neón, Karen Carena, Nueve Ochenta, A Nadie Le Importa, El Visto, Sack y El Desorden, Perro Bravo, Koree B2B VI Tobalina, Rústiko, Psicopasajeros, Limón Agrio y Roze.

Además, habrá una gran variedad de propuestas gastronómicas con los food trucks que estarán presentes en el predio del Parque Borchex, gracias a la articulación entre el Municipio y la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, como también sucederá con el tradicional paseo de artesanos y emprendedores convocados por el área municipal correspondiente. Igualmente, el evento contará con una faceta importante vinculada a la concientización sobre el cuidado ambiental, con distintas propuestas, juegos y actividades pensadas para todas las familias.

Desde la organización se informó que el servicio de transporte público de pasajeros funcionará durante todo el día y hasta la 1 de la madrugada del lunes 22, con el propósito de garantizar la movilidad segura de todos los asistentes al evento. También habrá presencia de efectivos policiales y y personal de Seguridad Vial para controlar los principales puntos de acceso, con el fin de que todos puedan festejar con tranquilidad.

En referencia a los detalles finales y las expectativas sobre esta nueva edición de los festejos por la llegada de la temporada primaveral, Agostina Larocca, directora de Juventud del Municipio, indicó que “ya están listos todos los preparativos finales para los festejos por el Día de la Primavera, los cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 21 en el Parque Borchex a partir de las 13hs”, y agregó: “El predio va a estar preparado, seguro y cuidado, con muchas ofertas juveniles y un escenario que va a brillar con talentos locales y del distrito”.

Seguidamente, Larocca expresó que “vamos a tener la presencia de más de 20 artistas entre los que se incluyen bandas, solistas y DJ, que van a hacer que esta primavera brille”. En continuidad, afirmó que “este evento muestra todo el potencial que tiene Junín a nivel cultural y el gran talento juvenil que hay en nuestra ciudad, el cual está incluido en esta grilla”.

Además, la funcionaria resaltó que “hubo un arduo trabajo de preparación y organización para llegar a este momento, con el desarrollo del evento de la Pre Primavera con tres días de duración y del que participaron más de 70 talentos locales, que fueron evaluados por un jurado calificado y con diversos puntos de vista”. Al mismo tiempo, subrayó que “luego de este proceso de selección y armado de la grilla, dimos mucha importancia a la difusión de la misma en bares, canales y fiestas privadas para que se conozca todo el talento local”.

Por su parte, Lucila Romero, coordinadora de la Dirección de Juventud, manifestó: “Tenemos muchas expectativas de cara a los festejos de este año por el Día de la Primavera, vamos a contar con una grilla de artistas locales tremenda, con talentos que son increíbles y que todos se lucieron en el Pre Primavera y que se están preparando de la mejor manera para darlo todo este 21 de septiembre”. Al mismo tiempo, señaló que “es el evento de Junín y la zona más esperado de todo el año y las expectativas que tenemos son altísimas”.

Romero también informó que “el transporte público de la ciudad va a funcionar hasta la 1 de la mañana, para que todo los jóvenes y vecinos puedan movilizarse de forma segura, vamos a contar en el evento con personal de seguridad para que el ambiente sea seguro y amigable, con la idea de que todos podamos festejar”. También detalló que “el evento va a arrancar a las 13hs en el Parque Borchex y finalizará pasadas las 23 horas, así que los esperamos a todos”.

A continuación, Agostina Larocca también expresó: “Quiero resaltar todo el trabajo conjunto que lleva la organización de este evento, con la articulación todas las áreas municipales como el Club de Emprendedores, Eventos, la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Bromatología y la gran oferta gastronómica que habrá organizada en conjunto con la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica”.

“También se va a hacer mucho hincapié en la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, con la presencia de personal de Ambiente del Municipio que brindará información sobre los distintos programas y gestiones de reciclaje, y la presencia de la ‘Tritucleta’ con la cual con cada pedaleada se contribuirá al reciclaje”, aportó.

Para finalizar, la directora de Juventud aseguró que “va a estar garantizada la seguridad durante todo lo que dure el evento, va a haber presencia de agentes de Seguridad Vial para controlar el tránsito en todo momento, como también de bomberos y ambulancias para que todo salga de la mejor manera”, y concluyó: “Desde comienzo del año trabajamos en la planificación para que este evento sea una fiesta total y queremos que todos sean parte”.

Fuente: Gobierno de Junín