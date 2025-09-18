Grave accidente en Ruta 7: Un herido fue derivado al HIGA con lesiones graves

Un camión y un automóvil fueron los protagonistas de un siniestro vial que se produjo poco antes de las 20:30 del día de ayer en Autovía 7 a la altura del km 246,5, dejando como saldo un hombre herido que debió ser trasladado hacia el HIGA de Junín, en una ambulancia del SAME.

La primera información da cuenta que el choque fue por alcance, entre un camión Mercedes Benz con acoplado y carga de troncos, conducido por un vecino de Junín, y un Volkswagen T Cross, comandado por un hombre del que se desconoce la identidad.

La peor parte la llevó el conductor del rodado de menor porte y luego de ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos de Junín, fue derivado por el servicio de emergencias médicas al HIGA, con lesiones de gravedad.

Foto junin24