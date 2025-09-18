Bozzano: "La movilización en Junín dejó en claro que la defensa de la educación pública no es negociable"

La concejal de Fuerza Patria, Clara Bozzano, participó este miércoles de la movilización en Junín en defensa de la Educación Pública, en el marco de lo que fue la sesión en la Cámara de Diputados nacional donde se rechazó el veto del Gobierno Nacional a la ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con Junín Digital, la edil expresó que "la movilización en Junín dejó en claro que la defensa de la educación pública no es negociable. Fue un abrazo colectivo a nuestras universidades, a las escuelas, a nuestros docentes, a nuestros hijos e hijas, que son el futuro de este país".

"Salir a la calle es recordar que la educación pública es el pilar que nos iguala, que abre oportunidades y que no puede ser reducida ni silenciada", amplió.

En ese sentido, Bozzano se expresó respecto a la Emergencia Pediátrica, veto que también fue rechazado por la Cámara Baja nacional: "Lo mismo sentimos cuando defendemos instituciones como el Hospital Garrahan: estamos defendiendo la vida, la dignidad y los derechos más básicos".

"Por eso es tan importante que la sociedad se exprese con fuerza, porque cada vez que lo hacemos estamos diciendo que no vamos a permitir retrocesos. La educación y la salud públicas se defienden en las aulas, en los hospitales, pero también, y sobre todo, en las calles", concluyó.