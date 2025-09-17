Guerrera se expresó tras los vetos: "En defensa de la inclusión, la igualdad y el desarrollo de neustro pueblo"

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a dos iniciativas de alto impacto social: el aumento del financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, que atiende la crítica situación del Hospital Garrahan. La decisión marcó una nueva derrota para el Gobierno en la Cámara baja.

Tras la votación distintos actores políticos dijeron presente y se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien afirmó que "una nueva marea de gente junto al fuego de un consenso popular, sosteniendo una bandera gigante que dice "CON LA UNIVERSIDAD Y LA SALUD PÚBLICA NO SE JODE".

"Ahora y siempre: en defensa de la inclusión, la igualdad y el desarrollo de nuestro pueblo. En contra del cinismo, la crueldad y la violencia de un gobierno que le importa más sostener una planilla de Excel que el futuro y el cuidado de la Argentina que gobiernan", aseguró.