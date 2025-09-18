Sin Ardaiz para viajar a Buenos Aires

Sarmiento continúa con la preparación para visitar a Barracas Central (sábado a las 14:30) y se confirmó que el cuerpo técnico no podrá contar con Joaquín Ardaiz, en tanto que Nicolás Ramírez será el árbitro del encuentro correspondiente a la novena fecha.

El delantero había sido sustituido en el primer tiempo del partido ante Aldosivi y los estudios que se le realizaron determinaron un desgarro de aductor por lo que se perderá al menos dos encuentros, el del fin de semana y el siguiente frente a Talleres de Córdoba.

Por otra parte, se informaron las designaciones arbitrales y Ramírez será el juez en Barracas, mientras que Pablo González y Walter Ferreyra actuarán como asistentes, Damián Rubino como cuarto árbitro y en el VAR estarán Diego Ceballos y Mariana De Almeida.

El plantel cerrará la preparación este viernes por la mañana, en el estadio, luego habrá conferencia de prensa del entrenador y Jonatan Gómez y posteriormente viajarán rumbo a Capital Federal para esperar el partido.