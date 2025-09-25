Arata desmintió a Petrecca por un reclamo a provincia por autorización de una obra

Luego que Petrecca reclamara públicamente la demora de provincia para autorizar una obra para intervenir en el camino a la Laguna y las Gallaretas (Puente Macucho), Arata salió al cruce y desmintió al intendente: "estoy en contacto permanente con funcionarios de Vialidad y a nadie le llegó ninguna solicitud del Municipio".

Además la legisladora fue más allá y lo desafió a que informe el número de expediente. " ¿Me podés pasar el número de expediente?" retrucó

Por otro lado Arata le recordó al intendente juninense que la obra de Circunvalación y calle Posadas que se está realizado recién ahora contaba con la autorización de provincia desde el 2022