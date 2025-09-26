Ya tiene fecha la tradicional Fiesta del Fiambre Casero en Roca

En las instalaciones del Hotel Colón se llevó a cabo la conferencia de prensa a modo de presentación de una nueva edición de los festejos que ya son una tradición y una marca registrada para toda la comunidad de Roca, con la gran Fiesta del Fiambre Casero que se concretará el 8 y 9 de noviembre, y la cena show en el Club Origone, el sábado 22 a las 21hs.

Participaron de la presentación organizadores del evento, autoridades del Gobierno de Junín, representantes de la Delegación Municipal y de Origone Fútbol Club, como también productores de chacinados del pueblo. Las entradas para la cena ya están a la venta con valores de $48.000 para adultos y $25.000 para niños (de 5 a 12 años), y las reservas se pueden realizar por medio del teléfono 236452100 o a través de las redes sociales del club.

Una vez culminada la conferencia de prensa, Mauricio Mansilla, conductor convocado para la Gran Cena de la Fiesta del Fiambre, manifestó: “Estamos con muchísimas ganas y expectativas de cara a esta nueva edición de la Cena y la Fiesta del Fiambre Casero, siempre buscamos redoblar esfuerzos cada año y que cada fiesta sea mejor y más amplia que la anterior”, y agregó: “Agradezco al Club Origone y al Municipio por hacerme parte de esta fiesta para que pueda aportar desde mi lugar”.

Seguidamente, Mansilla expresó que “quiero destacar el gran trabajo articulado que hay todos los años para esto, los invitamos a todos los vecinos de Junín y la región a que participen de esta nueva edición de la gran fiesta que se llevará a cabo en nuestro pueblo el 22 y 23 de noviembre, y obviamente de la edición N°44 de la cena que se llevará a cabo en Origone”.

Por su parte, Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín, expresó que “estas fiestas son masivas y todos los años concurren vecinos de toda la región, y desde el Ejecutivo trabajamos a lo largo de todo el año para potenciar los atractivos en cada una de las localidades del partido y promover el turismo en todo momento, porque eso hace que haya movimiento en cada pueblo”. Al mismo tiempo, sostuvo que “Roca tiene una larga trayectoria en este sentido, se fue preparando a lo largo de los años para ser un pueblo turístico y está muy cerca de serlo”.

“Agradecemos el hecho de que nos hayan tenido en cuenta para la presentación de la Cena de la Fiesta del Fiambre, a Mauricio que es un gran representante de Roca en muchos lugares del país a donde concurre por trabajo”, indicó el funcionario y sumó: “Para nosotros es fundamental este trabajo articulado con las instituciones y la delegación que todo el tiempo trabajan para que el pueblo esté cada día mejor”.

A su turno, Evelina Bustamante, delegada municipal de Agustín Roca, comentó que “toda la comunidad roquense es muy demandante y eso siempre nos obliga a ir por más todos los años, tenemos un gran trabajo articulado con todas las instituciones entre las que obviamente se incluye el Club Origone y quiero agradecer a Martín (Navone) por el esfuerzo que realizan todos los años en la organización de la cena”.

Igualmente, Bustamante afirmó que “todos los años tenemos una gran demanda de gente interesada en participar de este evento y queremos que esta edición de la Cena del Fiambre Casero sea mucho más grande que la anterior”. También aprovechó para “invitar a toda la gente a que participe también de la Fiesta del Fiambre Casero que se concretará el 8 y 9 de noviembre en el predio de la vieja estación que está siendo actualmente remodelado”, y completó: “Estas fiesta son muy importantes también para que las instituciones puedan recaudar e invertir en mayores obras, y eso hace que el pueblo crezca”.

En tanto, Martín Navone, en representación de Origone Fútbol Club, observó: “La clave del éxito que tiene la Fiesta del Fiambre Casero y su duración en el tiempo reside en la gran calidad que tienen los productos alimenticios que elaboran los productores de Roca, ellos hacen un trabajo enorme para garantizar la calidad en cada uno de los fiambres y eso luego redunda en el reconocimiento de toda la gente que concurre todos los años”.

A continuación, el dirigente contó que “la cena show se va a llevará cabo el sábado 22 de noviembre a partir de la 21hs en el Club Origone, a modo de coronación de la Fiesta del Fiambre Casero del 8 y 9, y ya están a la venta las entradas para todos los vecinos que quieran participar”. Luego, informó que “el valor de la entrada para mayores va a ser de $48.000 y menores de 5 a 12 años de $25.000”.

Por último, Martín Navone resaltó que “todos los interesados en participar de la cena show pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 2364502100 o por medio de las redes sociales de Origone Fútbol Club, las entradas se pueden pagar en cuotas por eso nos adelantamos un poco con el anuncio y también es importante que la gente sepa que las mesas son de 10 o 12 personas, por lo cual pueden acomodarse para ir en grupos de amigos o familiares”.

Fuente: Gobierno de Junín