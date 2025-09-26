Pena de 5 años y 6 meses de prisión a quien atropelló y mató a Carlos Ottaviani

Como estaba previsto, este martes se realizó el juicio abreviado al imputado de haber atropellado con su moto al inspector de tránsito municipal Carlos Ottaviani, en un hecho ocurrido el 10 de noviembre del 2024, en el marco de un operativo nocturno de control, en Winter, entre Rivadavia y Belgrano.

Las partes negociaron un juicio abreviado para el joven que tenía otra causa por “Robo Calificado” por uso de arma de fuego, que se suma la actual causa por “Homicidio” por lo cual se pidió una pena de 11 años. Pero por su calidad de menor al momento de los hechos se resolvió por las dos causas un pedido 5 años y 6 meses en juicio abreviado y la jueza ahora deberá dictar sentencia con esos parámetros.

Al respecto, el Secretario de segfuridad juninense, Lisandro Benito, sostuvo a laverdad que “faltaría la sentencia que de alguna manera homologue el juicio abreviado al que habrían acordado tanto la fiscalía como la defensa del imputado, con participación y conocimiento del particular damnificado que representa la familia de Carlos (Ottaviani), Entiendo que eso va a ser homologado, más allá de algunos condimentos que pueda llegar a tener la situación por particularidades como que en el momento del hecho, el imputado era menor de edad y que eso le puede beneficiar a lo mejor en el cómputo final de, de su pena”.