Grave incendio en un geriátrico de Junín: Trasladaron a más de 20 personas al HIGA

Bomberos, ambulancias, móviles policiales trabajan a destajo en una residencia de adultos mayores a raíz de un incendio desatado en la mañana de hoy. El lugar se encuentra ubicado yendo por calle Alberdi, cruzando Ruta 188, a unos 400 metros y doblando a la izquierda. Luego se iban a sumar Defensa Civil, Patrulla Rural y personal del Servicio Penitenciario.

El hecho tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de este viernes, y según las informaciones iniciales a las que accedió este medio, al menos cuatro ancianos habrían padecido principio de asfixia.

Por otro lado se supo que personal del Cuerpo de Bomberos local trabajó en el área afectada junto a personal de Defensa Civil y del servicio de Policía.

Las causas del origen del foco ígneo son materia de investigación de los peritos