Formación profesional: EDEN comenzó un nuevo "Programa oficios" en Junín

Con el objetivo de profundizar el impacto positivo en la comunidad a través de herramientas formativas para los vecinos y vecinas, EDEN dio inicio a un curso básico de electricidad domiciliaria, en el marco de su “Programa de Oficios”.

Se trata de una iniciativa de formación dirigida a mujeres y hombres mayores de 18 años que ofrece conocimientos útiles para que construyan un futuro laboral sostenible.

Esta nueva edición del Programa, que se realiza en conjunto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), cuenta con la participación de 20 vecinos del Barrio Ricardo Rojas. En el transcurso de ocho clases, seis teóricas y dos prácticas, los estudiantes aprenderán nociones clave sobre la electricidad aplicada a las instalaciones intradomiciliarias, y también sobre su uso seguro y eficiente.

Una de las características de este curso es que los asistentes ponen en práctica lo aprendido acondicionando la instalación eléctrica en una institución a beneficio. Además, concluído el curso, los estudiantes obtendrán un certificado de finalización de estudios expedido por la UNNOBA.

Cabe destacar que esta iniciativa se complementa con los recientes trabajos de infraestructura y normalización realizados en el barrio, lo que implica un abordaje integral a partir de intervenciones de tipo técnico y sustentable.

Esta acción reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo social, con foco en educación e inclusión. El objetivo es que logre traducirse en mejoras medibles de la vida cotidiana —hogares más seguros, consumos más eficientes y prevención al alcance de los vecinos—, fortaleciendo la red local de apoyo y aprendizaje.