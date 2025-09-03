Se confirmó el traslado del Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo será y qué impacto tendrá

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA) acordaron trasladar el feriado por el Día del Empleado de Comercio del viernes 26 al lunes 29 de septiembre de 2025. El pacto busca beneficiar a los trabajadores con un fin de semana largo y reducir el impacto en la actividad comercial. El acuerdo fue elevado a la Secretaría de Trabajo para su homologación.

El traslado implica que el lunes 29 será feriado obligatorio para todos los empleados de comercio bajo el CCT 130/75. Los supermercados, shoppings y grandes cadenas no abrirán sus puertas, mientras que los comercios más pequeños podrán operar si son atendidos por sus dueños o familiares directos. Asimismo, quienes deban trabajar ese día recibirán su salario con un pago duplicado, sin la posibilidad de un franco compensatorio.

El acuerdo también contempla particularidades para otras ramas y regiones. En la Rama Turismo, el feriado podría trasladarse a un día hábil, mientras que en la Rama de Centros de Contacto se mantendrá el 26 de septiembre. Por su parte, la región de Santa Fe continuará celebrando la jornada el último miércoles de septiembre, según un acuerdo local.