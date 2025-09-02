Operativos en talleres, agencias de vehículos y desarmaderos: Secuestraron cinco vehículos

Durante la semana pasada personal policial realizó inspecciones conforme a la Ley 13.081 y RUDAC (Ley 25.761), alcanzando a talleres, desarmaderos, comercios y todo establecimiento vinculado a la actividad automotriz, para control de libros de registros de operaciones de compraventa y desguace de autopartes como así también en vía pública con el fin de prevenir delitos contra la propiedad automotor.

Durante los operativos se realizaron 20 controles a talleres, agencias de vehículos y desarmaderos labrándose siete contravenciones por faltante de habilitación municipal y libro de registro entre otros.



Durante los operativos tanto en Junín como en la zona se cursaron 250 vehículos en desarmaderos, agencias de venta y compra de vehículos, talleres mecánicos y en vía pública procediéndose al secuestro de cinco vehículos con pedido activo: una Pick Up marca Ford modelo Ranger 4×4 con pedido de secuestro activo de fecha 28/09/24 en IPP caratulada Robo Automotor a requerimiento UFI 7 del Dpto. Judicial de Lanús; un automóvil marca Kia modelo Cerato de color gris con número de motor y chasis adulterados; una Pick Up marca Toyota modelo Hilux totalmente incinerada con pedido de secuestro activo marco IPP Robo Automotor de fecha 14/09/22 a requerimiento de la UFI 2 del Dpto. Judicial de Mercedes; un vehículo marca Toyota modelo Corolla de color gris por presentar pedido de secuestro activo de fecha 2021, a requerimiento Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 del Dpto. Judicial de Junín; y un vehículo marca Chevrolet modelo Corvette con pedido de secuestro activo marco IPP Robo Automotor, a requerimiento del Poder Judicial de Lomas de Zamora.

Durante los procedimientos se imputó a ocho perdonas por los delitos de encubrimiento, Infracción Art 289 del CPP, Infracción Ley 13.081 y Ley 25.761.