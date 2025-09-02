Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la Laguna de Gómez de Junín

Desde este lunes 1 de septiembre, comenzó la veda de pesca del pejerrey en la laguna de Gómez, Junín, que se extenderá hasta el 30 de noviembre.
La medida permite únicamente la pesca deportiva y recreativa los sábados, domingos y feriados, respetando el número máximo de piezas por día y el tamaño mínimo de captura estipulado por la legislación provincial.
Protección del pejerrey durante la temporada de reproducción
La Ley Provincial de Pesca N° 11.477 establece la veda para proteger la reproducción del pejerrey, cuya actividad gonadal alcanza su punto máximo entre septiembre y noviembre. Por este motivo, se suspenden todas las competencias deportivas relacionadas con esta especie y queda prohibida la pesca comercial en la laguna y otros cuerpos de agua interiores de la provincia.
Reglas para la pesca deportiva en Junín
Durante la veda, los pescadores que se acerquen a la laguna de Gómez deben cumplir con los límites establecidos: número máximo de piezas por día y tamaño mínimo de captura. La medida busca conservar las poblaciones de pejerrey y garantizar la sustentabilidad de la actividad recreativa en Junín, priorizando la protección de la especie durante su ciclo reproductivo.
Laguna y cupo máximo de extracción
30 piezas
- Laguna Chasicó, Partidos de Villarino y Puan
20 piezas
- Laguna Cochicó, Partido de Guaminí
- Laguna Hinojo Grande, Partido de Trenque Lauquen
15 piezas
- Laguna La Salada Grande, Partidos de Gral. Madariaga y Gral. Lavalle
- Laguna Cuero de Zorro, Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen
- Laguna de Gómez, Partido de Junín
- Laguna La Brava, Partido de Balcarce
- Laguna La Salada de Coronel Granada, Partido de Gral. Pinto
- Laguna Sauce Grande, Partido de Monte Hermoso
- Laguna Albufera Mar Chiquita, Partido de Mar Chiquita
- Laguna Alsina, Partido de Guaminí
10 piezas
- Resto de las lagunas bonaerenses
Ríos, arroyos y canales interiores de la provincia de Buenos Aires
- 15 piezas por pescador y por día durante sábados, domingos y feriados