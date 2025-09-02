Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la Laguna de Gómez de Junín

Desde este lunes 1 de septiembre, comenzó la veda de pesca del pejerrey en la laguna de Gómez, Junín, que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

La medida permite únicamente la pesca deportiva y recreativa los sábados, domingos y feriados, respetando el número máximo de piezas por día y el tamaño mínimo de captura estipulado por la legislación provincial.

Protección del pejerrey durante la temporada de reproducción

La Ley Provincial de Pesca N° 11.477 establece la veda para proteger la reproducción del pejerrey, cuya actividad gonadal alcanza su punto máximo entre septiembre y noviembre. Por este motivo, se suspenden todas las competencias deportivas relacionadas con esta especie y queda prohibida la pesca comercial en la laguna y otros cuerpos de agua interiores de la provincia.

Reglas para la pesca deportiva en Junín

Durante la veda, los pescadores que se acerquen a la laguna de Gómez deben cumplir con los límites establecidos: número máximo de piezas por día y tamaño mínimo de captura. La medida busca conservar las poblaciones de pejerrey y garantizar la sustentabilidad de la actividad recreativa en Junín, priorizando la protección de la especie durante su ciclo reproductivo.

Laguna y cupo máximo de extracción

30 piezas

Laguna Chasicó, Partidos de Villarino y Puan

20 piezas

Laguna Cochicó, Partido de Guaminí

Laguna Hinojo Grande, Partido de Trenque Lauquen

15 piezas

Laguna La Salada Grande, Partidos de Gral. Madariaga y Gral. Lavalle

Laguna Cuero de Zorro, Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen

Laguna de Gómez, Partido de Junín

Laguna La Brava, Partido de Balcarce

Laguna La Salada de Coronel Granada, Partido de Gral. Pinto

Laguna Sauce Grande, Partido de Monte Hermoso

Laguna Albufera Mar Chiquita, Partido de Mar Chiquita

Laguna Alsina, Partido de Guaminí

10 piezas

Resto de las lagunas bonaerenses

Ríos, arroyos y canales interiores de la provincia de Buenos Aires