Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la Laguna de Gómez de Junín

Desde este lunes 1 de septiembre, comenzó la veda de pesca del pejerrey en la laguna de Gómez, Junín, que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Por Redacción

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 10:43

La medida permite únicamente la pesca deportiva y recreativa los sábados, domingos y feriados, respetando el número máximo de piezas por día y el tamaño mínimo de captura estipulado por la legislación provincial.

Protección del pejerrey durante la temporada de reproducción

La Ley Provincial de Pesca N° 11.477 establece la veda para proteger la reproducción del pejerrey, cuya actividad gonadal alcanza su punto máximo entre septiembre y noviembre. Por este motivo, se suspenden todas las competencias deportivas relacionadas con esta especie y queda prohibida la pesca comercial en la laguna y otros cuerpos de agua interiores de la provincia.

Reglas para la pesca deportiva en Junín

Durante la veda, los pescadores que se acerquen a la laguna de Gómez deben cumplir con los límites establecidos: número máximo de piezas por día y tamaño mínimo de captura. La medida busca conservar las poblaciones de pejerrey y garantizar la sustentabilidad de la actividad recreativa en Junín, priorizando la protección de la especie durante su ciclo reproductivo.

Laguna y cupo máximo de extracción

30 piezas

  • Laguna Chasicó, Partidos de Villarino y Puan

20 piezas

  • Laguna Cochicó, Partido de Guaminí
  • Laguna Hinojo Grande, Partido de Trenque Lauquen

15 piezas

  • Laguna La Salada Grande, Partidos de Gral. Madariaga y Gral. Lavalle
  • Laguna Cuero de Zorro, Partidos de Rivadavia y Trenque Lauquen
  • Laguna de Gómez, Partido de Junín
  • Laguna La Brava, Partido de Balcarce
  • Laguna La Salada de Coronel Granada, Partido de Gral. Pinto
  • Laguna Sauce Grande, Partido de Monte Hermoso
  • Laguna Albufera Mar Chiquita, Partido de Mar Chiquita
  • Laguna Alsina, Partido de Guaminí

10 piezas

  • Resto de las lagunas bonaerenses

Ríos, arroyos y canales interiores de la provincia de Buenos Aires

  • 15 piezas por pescador y por día durante sábados, domingos y feriados