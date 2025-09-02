Otra vez la transparencia municipal en la mira: Desde Potencia sospechan de "sobreprecios" en los juegos de las plazas

En plena campaña electoral, el municipio comandado por el intendente Pablo Petrecca –y también candidato a senador provincial- recordó la importancia de la puesta en valor de espacios públicos y puso manos a la obra, remodelando de urgencia algunas plazas de la ciudad.

“Las plazas de Junín quedaron lindas, todo muy valorizado. Pero sabés lo que nos salió? El precio que figura en las páginas de compra del municipio es superior al que registran sitios públicos para compras particulares. ¿Lo pagaron más barato pero lo publicaron más caro? No se sabe, esa es la transparencia del gobierno municipal de Junín”, expresan en un reel difundido a través de redes sociales desde el espacio político Potencia Junín.

En este marco, se detalla la compra realizada y el valor del mismo producto (como ejemplo se tomó una calesita instalada en una de las plazas de la ciudad), que da cuenta de una diferencia importante.

“No estoy seguro que esta administración municipal sea austera. Y quisiera estar seguro que no es corrupta”, reiteró el primer candidato a concejal por Potencia, Ricardo de la Fuente. Por eso, instó a los vecinos a concurrir a votar el próximo domingo 7, y llevar a los candidatos de Potencia a ocupar una banca en el Concejo Deliberante, “para acceder a la documentación y cumplir una estricta tarea de control de las cuentas públicas”.

Fuente Potencia Junín.