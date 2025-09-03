Fiorini ya se ve intendente: Afirmó tener un "plus" por sobre el resto de los dirigentes

A 4 días para las elecciones legislativas, Junín se juega mucho más que una elección de medio término. Esto es así porque el intendente Pablo Petrecca, logró ser candidato a senador por el frente Somos, para así dejar como intendente de la ciudad a su cuñado, Juan Fiorini.

Esta insólita movida, única en la história de Junín donde un intendente deja a su cuñado en el cargo, desnudó un acto de nepotismo que atraviesa a la gestión de Petrecca.

Ahora, a dás de estos comicios, Fiorini levantó el perfil y salió a pedir el voto de su cuñado, posiblemente preocupado por los magros números electorales de Somos de cara a una elección que se poralizó entre La Libertad Avaza y Fuerza Patria.

En una entrevista con LT 20, Fiorini haló por primera vez de lo que significaría ser intendente de Junín: "Si bien me tocará asumir esa responsabilidad no es solo mi persona, formamos un gran equipo de trabajo, hemos acompañado al intendente en distintos lugares de trabajo y eso me da un plus con respecto a otras personas".

Y agregó: "Este es el momento de acompañar al oficialismo para seguir consolidando los logros de la gestión".




