politica

Fiorini ya se ve intendente: Afirmó tener un "plus" por sobre el resto de los dirigentes

"Si bien me tocará asumir esa responsabilidad no es solo mi persona, formamos un gran equipo de trabajo, hemos acompañado al intendente en distintos lugares de trabajo y eso me da un plus con respecto a otras personas", afirmó el cuñado del intendente actual, Pablo Petrecca.

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 18:03

A 4 días para las elecciones legislativas, Junín se juega mucho más que una elección de medio término. Esto es así porque el intendente Pablo Petrecca, logró ser candidato a senador por el frente Somos, para así dejar como intendente de la ciudad a su cuñado, Juan Fiorini.

Esta insólita movida, única en la história de Junín donde un intendente deja a su cuñado en el cargo, desnudó un acto de nepotismo que atraviesa a la gestión de Petrecca.

Ahora, a dás de estos comicios, Fiorini levantó el perfil y salió a pedir el voto de su cuñado, posiblemente preocupado por los magros números electorales de Somos de cara a una elección que se poralizó entre La Libertad Avaza y Fuerza Patria.

En una entrevista con LT 20, Fiorini haló por primera vez de lo que significaría ser intendente de Junín: "Si bien me tocará asumir esa responsabilidad no es solo mi persona, formamos un gran equipo de trabajo, hemos acompañado al intendente en distintos lugares de trabajo y eso me da un plus con respecto a otras personas".

Y agregó: "Este es el momento de acompañar al oficialismo para seguir consolidando los logros de la gestión".

 


 