Pensando en el turísmo, el municipio relanza el Club de los Sábados

Desde el área municipal mencionada adelantaron que entre las principales novedades se destacan la eliminación de la inscripción previa y la incorporación de nuevas temáticas de recorrido, manteniendo como eje central la difusión y concientización sobre el valor del patrimonio local. Además destacaron que las salidas seguirán siendo los sábados por la mañana y estarán a cargo del equipo de guías turísticas del área, con actividades previstas hasta finales de noviembre.

Respecto del anuncio, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, subrayó: “Esta iniciativa nació a pedido de la comunidad y logró instalarse como una opción esperada cada fin de semana, el Club de los Sábados es un programa muy lindo que invita a conocer y disfrutar el patrimonio histórico, cultural y social de Junín, pensado no sólo para quienes nos visitan, sino también para los propios vecinos, porque sensibiliza y genera conciencia sobre lo que tenemos y debemos preservar”.

“Los recorridos siempre parten desde puntos de referencia de la ciudad, como el Centro de Informes o plazas emblemáticas, el objetivo es seguir transmitiendo y mostrando, con propuestas distintas, un bagaje cultural muy valioso que tenemos en Junín, en este relanzamiento tenemos temáticas nuevas y con los mismos guías de siempre, con la idea de seguir enriqueciendo la experiencia para los vecinos”, destacó.

Por último, Invitó a todos a sumarse, recordando: “No hace falta inscripción previa, sólo acercarse los sábados a las 10 u 11 horas de la mañana según el cronograma, y disfrutar de caminatas guiadas en distintos circuitos patrimoniales, en septiembre uno de los recorridos destacados será el de la Avenida San Martín, con salida desde la fuente del Milenio, y habrá actividades planificadas hasta noviembre”.

Por su parte, la guía turística María Sol Tonellotto anticipó que estará a cargo de un recorrido dedicado a los cines y teatros de Junín, y explicó: “La propuesta busca enseñar y mostrar la historia de las salas que tuvo la ciudad y las que siguen vigentes en la actualidad, como una manera de reconocer el valor cultural de estos espacios que marcaron generaciones enteras, las salidas se realizarán desde el Centro de Informes de Mitre 16 y se programarán cada quince días, ofreciendo a los participantes un viaje en el tiempo a través de anécdotas, arquitectura y recuerdos de la vida cultural local”.

En la misma línea, la guía Camila Gallo contó que tendrá a su cargo un recorrido en el Cementerio Central: “Con el objetivo de poner en valor este espacio como patrimonio de la ciudad vamos a repasar su origen, su arquitectura, la simbología de sus monumentos y la historia de personajes destacados que descansan allí, además sumaremos relatos de misterio que forman parte del imaginario popular, la primera visita tiene fecha el sábado 20 de septiembre y el punto de encuentro será la entrada principal del cementerio, abriendo una oportunidad diferente para descubrir la riqueza patrimonial de este lugar cargado de historia”.

Finalmente, Roberto Torres, periodista juninenses, será el responsable de guiar un recorrido por el barrio Pueblo Nuevo, un espacio emblemático que combina tradición, modernidad y una fuerte identidad gastronómica: “Es un barrio que supera ya los cien años y que guarda historias muy valiosas para compartir en un ida y vuelta con los vecinos, el Club de los Sábados es una propuesta fundamental de la Subsecretaría de Turismo para revalorizar y difundir lo que somos como juninenses, porque permite conocer nuestro pasado, comprender el presente y proyectar el enorme potencial cultural y turístico de nuestra ciudad”.