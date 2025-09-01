La policía juninense realizó aprehensiones en barrios por distintos ilícitos

Se registraron varias aprehensiones en el marco de los dispositivos de seguridad panificados oportunamente para el fin de semana. Los mismos surgen producto de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local con el fin de incrementar la presencia Policial en las calles, tendientes a prevenir y disuadir todo tipo de delitos y faltas en general.

En uno de los procedimientos llevados a cabo en horas de la tarde en Barrio Progreso, allí efectivos del Comando de Patrullas procedieron a realizar un allanamiento en la urgencia en un domicilio de ubicado en inmediaciones de calles Bozzetti y J Hernández a raíz de un conflicto en el cual un sujeto a bordo de una motocicleta efectuara disparos con arma de fuego a una vivienda de calle J Hernández al 1000 aproximadamente. Tras la diligencia se procedió a la aprehensión del autor del hecho y al secuestro de motocicleta Yamaha YBR 125cc color azul utilizada en el hecho. El sujeto, mayor de edad fue trasladado a Comisaría Segunda por el delito de abuso de arm y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro de las aprehensiones se llevó a cabo en Av San Martín y Rivadavia. Allí efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona céntrica procedieron a la identificación de un sujeto de 38 años de edad, oriundo de la localidad de Pehuajó a quien le secuestraron oculto entre sus ropas un arma blanca. El mismo fue aprehendido por infracción artículo 41 ley 8031 trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimiento que se realizó fue en horas del mediodía momentos en que efectivos del Comando de Patrullas se hallaban realizando patrullajes preventivos y de saturación en Barrio Ntra Sra de Lujan y procedieron a la aprehensión de dos sujetos de 25 y 39 años de edad quienes fueron avistados por los uniformados momentos intentaban sustraer objetos de una edificación ubicada en Mayor López y Brasil. Se procedió a efectivizar el secuestro de los objetos que intentaban llevarse. Los delincuentes fueron trasladados a Comisaría Primera por el delito de hurto en grado de tentativa y fueron puestos a disposición de la Justicia.

En un domicilio de calle Suipacha al 500 aproximadamente del barrio Capilla de Loreto efectivos del Comando de Patrullas afectados a recorridas preventivas en dicha zona procedieron a la aprehensión de un sujeto de 32 años de edad quien se hallaba allí en donde se domicilia su ex pareja, una mujer de 30 años de edad habiendo ocasionando daños en la puerta de ingreso intentando además agredir a los uniformados que llevaban a cabo el procedimiento. Se trasladó al sujeto a Comisaría Segunda por los delitos de daño y resistencia a la autoridad y fue puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la mañana, efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron en una vivienda de calle Jean Jaures al 800 aproximadamente del Barrio Villa Talleres procedieron a la aprehensión de cuatro persona de 46, 35, 14 y 16 años de edad quienes fueron sorprendidos por los efectivos sustrayendo objetos del lugar. Allí constataron daños en puerta de ingreso. Se procedió al secuestro de los objetos que intentaban sustraer, como así también dos vehículos y con un carro los que utilizaran en él hecho. Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda por el delito de robo calificado en grado de tentativa y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento realizado fue tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta en zona céntrica. Tras ello investigadores de comisaría primera luego de un minucioso análisis de cámaras de seguridad logran establecer la autoría del hecho por parte de un sujeto, quien resulta aprehendido. Continuando con las líneas investigativas procedieron en la localidad de Vedia al secuestro de la motocicleta sustraída, la cual se hallaba en estado de abandono en un lote. El delincuente fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de hurto agravado de vehículo.

Efectivos del Comando de Patrullas, en otro de los procedimientos realizados, procedieron en horas de la madrugada, en calle Apolidoro del Barrio Progreso a la aprehensión de un sujeto de 25 años de edad, tras ser identificado y establecerse a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo de fecha 19/08/2025 por el delito de robo a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de Junin. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

Efectivos Policiales de Policía Local, en horas de la noche realizaron un procedimiento en calles Rivadavia y Alsina, allí procedieron a la identificación de un sujeto de 23 años de edad estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo por el delito de robo, de fecha 07/10/24, a requerimiento de Juzg Correccional N° 1. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

MAS APREHENSIONES

Efectivos de las distintas dependencias policiales juninenses llevaron a cabo varias aprehensiones en los dispositivos de seguridad dispuestos para los barrios de la ciudad. Los mismos surgen de las reuniones de coordinación y planificación que se mantienen semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. Con los dispositivos implementados, tendientes a prevenir delitos y faltas se logra incrementar la presencia Policial en los barrios mediante la implementación de refuerzos.

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías de Policía Local en horas de la tarde realizando tareas preventivas y de saturación en barrio Las Morochas, procedieron en calles Ameghino y G Spano a la identificación de un sujeto de 28 años de edad, oriundo de Bragado, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y emergencias 911 de Junín que el mismo posee pedido de captura activo en el marco de causa caratulada infracción artículos 72 y 74 de la ley 8031, a requerimiento de Juzgado Correccional N° 1 de Tandil (BA). Se procedió a la aprehensión del mismo, se lo trasladó a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento realizado, efectivos del Comando de Patrullas afectados a tareas preventivas y de saturación en barrio Capilla de Loreto, procedieron en horas de la tarde en Av La Plata al 1000 aproximadamente a la aprehensión de una mujer de 22 años de edad la cual hallaron arrojándole piedras a un vehículo, de quien posteriormente establecieran que resultaba se propiedad de la ex pareja de la misma, ocasionando con su accionar rotura de parabrisas del mismo. Se procedió al traslado de la misma a sede de Comisaría Segunda por el delito de daño en flagrancia y fue puesta a disposición de la Justicia.

En barrio Villa Talleres, efectivos del Grupo Motorizado de UPPL realizado tareas preventivas y de saturación en Barrio Villa Talleres, procedieron en horas de la noche y tras intentar identificar a unos sujetos en calles Chaco y Paso, los que se dieran a la fuga logrando interceptar a uno de estos, de 14 años de edad el cual lo hiciera a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc y en dicha acción, al no lograrlo se tornó hostil con los efectivos a quienes intento agredir, no logrando su cometido ya que fue reducido y aprehendido. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de resistencia a la autoridad y puesto a disposición de la Justicia. En cuando a la motocicleta, la misma no solo fue retenida por carecer de documentación habilitante, sino también por constatarse por medio del sistema informático Policial del Centro de Despachos y emergencias 911 de Junín que la misma posee pedido de secuestro activo en el marco de actuaciones bajo la caratula de prohibición de circular.

Otro procedimiento realizado fue llevado a cabo por efectivos del Grupo Motorizado SASU, en horas del mediodía, procedieron en calles Rio Negro y Uruguay del barrio El Molino a la identificación de un sujeto de 20 años de edad, a quien les secuestraron en su poder dos envoltorios. Uno de ellos con marihuana y otro con cocaína. Se procedió a la aprehensión del mismo por infracción ley 23.737 se lo traslado a Comisaría Primera y fue puesto a disposición de la Justicia.

En calles Gral Paz y 25 de Mayo de la zona céntrica, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona de comercios, efectivizaron la detención de una mujer de 35 años de edad, sobre quien pesa dicha medida en el marcos causa caratulada defraudación dos hechos y tres hechos de hurto en concurso real de fecha 18 /08/25 a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1 de Junin. La misma fue trasladada a sede de Comisaría Primera y puesta a disposición del magistrado requirente.

En horas de la noche, efectivos del Grupo Motorizado de UPPL realizando patrullajes preventivos en barrio Villa Belgrano, procedieron en calles Libertad y Borges a la identificación de una mujer de 36 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que la misma registra pedido de captura activo en el marco de causa caratulada averiguación de paradero a requerimiento del Juzgado de Paz letrado de Lincoln. La misma fue trasladada a Comisaría Segunda y fue puesta a disposición del magistrado requirente.