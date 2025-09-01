Burgos: "Creemos que el desafío es poner a las familias en el centro de las decisiones"

El primer candidato a concejal de Fuerza Patria en Junín, Fernando "Turi" Burgos, analizó el curso de la campaña y dejó sus sensaciones de cara a las elecciones del próximo domingo. En una entrevista con Junín Digital, el actual presidente del Club Rivadavia afirmó que "creemos que el desafío es poner a las familias en el centro de las decisiones".

"Más que un proyecto puntual, lo que surge es una visión de ciudad", afirmó Burgos, que se desempeñó como titular de la Agencia Territorial Junín del Ministerio de Trabajo de la Nación de 2019 a 2023,

¿Cómo viene la campaña de cara al 7 y qué es lo que se llevan de cada una de las recorridas que están haciendo?

La campaña viene con mucho trabajo, recorriendo los barrios y charlando mano a mano con los vecinos. Lo que más nos llevamos es la escucha: la angustia que muchos sienten porque la están pasando mal. Eso nos reafirma la importancia de estar cerca, de acompañar y de buscar soluciones concretas a los problemas de todos los días.

¿Hay algún proyecto en particular que haya surgido de la recorrida de las últimas semanas?

Más que un proyecto puntual, lo que surge es una visión de ciudad. Creemos que el desafío es poner a las familias en el centro de las decisiones. Eso significa trabajar para generar condiciones de más empleo, de mejor infraestructura, de espacios de encuentro y de diálogo. Y sobre todo, poder consensuar el desarrollo que Junín necesita para que cada vecino viva mejor.

¿El presidente Javier Milei visitó Junín, en un acontecimiento histórico. Pero no hizo menciones a la ciudad ni la recorrió Qué sensaciones te dejó la visita?

Me sorprendió la falta de referencias a Junín, porque nuestra ciudad tiene muchas necesidades y oportunidades que merecen ser visibilizadas. Y también me preocupó el tono de violencia y de provocación que mostraron algunos dirigentes de La Libertad Avanza hacia quienes piensan distinto. Creo que la política debe ser otra cosa: diálogo, respeto y construcción colectiva.