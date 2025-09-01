Senadora de Petrecca pide ayuda a Kicillof para los vecinos de Laplacette

La senadora provincial Yamila Alonso impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de declaración para que la provincia ayude al municipio ante la grave situación hídrica que atraviesa la localidad de Laplacette

"Son muchos los municipios afectados que tratan de solucionar las problemáticas pero el recurso municipal no alcanza y por eso la necesidad de que la provincia esté presente”, afirmó la legisladora que responde al intendente Pablo Petrecca.

Según aseguró en una entrevista con Canal 10, “hay obras hídricas importantes pero son la Provincia y la Nación que deben intervenir porque los municipios no cuentan con los recursos para hacer esas obras".