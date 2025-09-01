Nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita en plazas y barrios

En conmemoración del Día Mundial de la Rabia, que se celebra el próximo 28 de septiembre, el Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad que se llevará adelante una campaña intensiva de vacunación antirrábica gratuita en toda la ciudad y sus localidades.

Esta iniciativa tiene como finalidad reforzar la importancia de la prevención de la rabia en perros y gatos, acercando el servicio a los barrios y espacios públicos para que todos los vecinos puedan proteger a sus mascotas de manera sencilla y accesible.

Durante todo el mes, además de las veterinarias adheridas que continúan brindando la vacunación gratuita, los equipos de Zoonosis estarán recorriendo semanalmente diferentes plazas de barrios que no cuentan con sociedad de fomento o que se encuentran lejos de los puntos habituales de atención. De esta manera, se garantiza un cronograma amplio y sostenido que permite llegar a más familias, promover la tenencia responsable de mascotas y consolidar una estrategia de salud pública de alto impacto en la prevención de enfermedades.

Respecto a esto, Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis remarcó que “septiembre es un mes clave para concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación, ya que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse a las personas y que se previene únicamente con la aplicación de la dosis correspondiente en animales domésticos, es por eso que, todas las veterinarias adheridas en la ciudad mantienen durante todo el mes el servicio de vacunación gratuita, disponible para perros y gatos mayores de tres meses, y que no requiere turno previo, lo que facilita el acceso a todos los vecinos”.

Asimismo, Cacheiro informó: “Desde el equipo de Zoonosis publicaremos cada semana el cronograma de plazas y barrios donde se instalará el puesto de vacunación móvil, con atención de lunes a jueves en el horario de 15:30 a 17:30 horas, en esta primera semana, los operativos tendrán lugar el lunes en la Plaza Foetra de Villa Talleres, el martes en la Plaza General Paz del barrio Libertad, el miércoles en la Plaza Lartigau de Nuestra Señora de Luján y el jueves en la Plaza Rioja del barrio Petit France”.

“Queremos que todos los vecinos sepan que estamos acercando el servicio para que nadie quede sin vacunar a su mascota, porque prevenir la rabia es cuidar la salud de toda la comunidad, hace tiempo trabajamos en esta campaña y la vamos a seguir reforzando”, enfatizó para cerrar.

Fuente: Gobierno de Junín