Pasaron tres días desde la suspensión del partido entre Sarmiento y Rosario Central y aún no se conoce cuándo se jugarán los 45 minutos restantes. La intención del Verde es que se termine luego del encuentro frente a Aldosivi (sábado 13); en tanto que este martes, el plantel que conduce Facundo Sava retornará a los entrenamientos.

Por otra parte, este lunes se terminaron de jugar el resto de los partidos de la séptima fecha y las victorias de Gimnasia (LP) y Godoy Cruz no favorecen a Sarmiento ya que el Lobo le sacó cinco puntos de diferencia en la tabla anual y el Tomba lo pasó por dos unidades; aunque la derrotas de Aldosivi, San Martín (SJ) y Talleres lo mantienen fuera de la última posición.