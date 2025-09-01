Amenazan con un arma de fuego a un chofer de colectivo de la linea verde

Un sujeto lo amenazó con un arma de fuego al chofer de la linea verde de colectivo local.

Según relata el portal junin24, el chofer se dirigió como todos los días, hacia el barrio Villa del Parque, cerca de las 5:25 hs. cuando un sujeto subió al transporte, sacó un arma de fuego, la apoyó en el pecho del trabajador exigiendo la entrega de sus pertenencias.

Atemorizado, el hombre entregó su teléfono celular, un Samsung A 04E color ladrillo brilloso con funda de Argentina.

“Él estaba por salir con la primera vuelta del colectivo, de la línea verde, en Villa del Parque”, le relata a Junin24 un familiar de la víctima.

Cuando “le golpearon la puerta, él pensó que era un pasajero que se quería subir porque estaba lloviendo o como pasa siempre que le preguntan si ya va a salir y en cuanto él abre, el individuo le sacó un arma, la cargó delante de él y se la puso en el pecho”.

“Lo único que le robó fue el celular que además él tenía en la mano. Después salió corriendo y al rato lo ve que se mete en el predio de la clínica que hay en el barrio”.

“Lo perdió de vista y se acercó al destacamento”, relatan familiares del trabajador.

Hay ya una investigación en marcha y mientras tanto, intentan recuperar el teléfono, esperando que si lo ofrecen, no lo compren.

Fuente junin24