Un colectivo perdió dos ruedas en pleno viaje: ¿Cuál es el estado de las unidades?

El estado de las unidades del trasnporte público en la ciudad volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de conocerse que un colectivo perdió dos ruedas en pleno viaje.

El llamativo "accidente" generó la sorpresa e indignación de transeúntes, que lamentaron el estado en el que se encontraba la unidad.

Polémica por la antigüedad

En octubre de 2020, el Concejo Deliberante de Junín aprobó un polémica decreto firmado por el intendente Pablo Petrecca, en el que se aprobó la extensión de los años de antigüedad de los micros del transporte urbano de pasajeros.

En el decreto, el intendente amplió la cantidad de años por los cuales se pueden utilizar los micros, llevando del máximo de 10 años que está estipulado por ley a 15 años.

Este insólito beneficio que se le dio a la empresa 8 de Octubre tiene ahora sus consecuencias con el estado de las unidades, las cuales llegan a la ciudad luego de ser descartadas por otras empresas que no pueden utilizarlas más de 10 años.