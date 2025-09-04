Presentaron nuevos móviles policiales que se adquirieron con fondos provinciales

En las inmediaciones de la Comisaría 2° del barrio Villa Belgrano, se llevó a cabo la presentación oficial de los nuevos móviles que fueron adquiridos con fondos descentralizados que la Provincia envió para optimizar y desburocratizar el proceso de compras.

A propósito de las gestiones realizadas ante Provincia, el Dr. Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Municipio, indicó que “el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso de un fondo especial en seguridad para municipios con más de 70.000 habitantes, y la destinación de un porcentaje de esos fondos enviados para la compra de patrullas”.

A continuación, manifestó que “se trabajó con las áreas de Compras y Técnica de la Municipalidad, junto con los fomentistas y jefes de las dependencias policiales para optimizar esta compra y llegar a la mayor cantidad posible por medio de una licitación con firmas locales”.

En total se adquirieron cinco móviles 4x2, más un Sedán que está a la espera de ser entregado luego del respectivo proceso de blindaje y en los próximos días ya recorrerán las calles que es donde más los necesitamos.