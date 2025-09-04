Tras el envío de los fondos de provincia, el municipio avanza en los trámites para el balizamiento del Aeródromo

El presupuesto estimado para la obra ronda los 80 millones de pesos y la concreción de la misma significa un paso muy importante para la recuperación del aeródromo, ya que permitirá la operatividad del mismo durante la noche.

Para realizar los trabajos el municipio cuenta con fondos suficientes ya que a los 30 millones del envío de la provincia, el municipio cuenta con $ 81.557.918,00 más de fondos correspondientes al Canon de Aeródromo que ya percibió el corriente año y que son fondos provinciales que la provincia le cede al municipio

El proceso licitatorio incluye la adquisición del material y los recursos necesarios para el desarrollo de los trabajos, entre los que se incluyen las balizas lumínicas, el cableado y grupos electrógenos de apoyo, como también los servicios para la dirección ejecutiva de la obra. Del informe técnico elaborado por la Dirección de Aeródromos se desprende que no hay objeciones para el inicio de la reposición del sistema de balizamiento en base al proyecto elaborado por el Municipio.

A propósito de la continuidad y el avance de las gestiones pertinentes, Juan Mucciolo indicó: “Actualmente atravesamos la obra de balizamiento lumínico, para lo cual el Departamento Ejecutivo Municipal solicitó la autorización correspondiente a la ANAC, que contestó positivamente y dio el visto bueno para el inicio de las obras”.

Seguidamente, expuso que “en este marco es que se abrirá el proceso administrativo de contratación para la provisión de los elementos necesarios, que son básicamente las balizas lumínicas, el cableado, grupos electrógenos de apoyo y la dirección ejecutiva de la obra”. Al mismo tiempo, declaró que “la idea es que todo este proceso administrativo concluya hacia el 19 de septiembre, en donde se va a abrir formalmente el proceso licitatorio”.

Además, expresó que “el monto total estimado para la concreción de estas obras es de 80 millones de pesos, a la espera de las ofertas que se reciban en el marco de la licitación abierta”. Por último, Juan Mucciolo resaltó que “el presupuesto total para esta importante obra rondará en los 80 millones de pesos, en ese marco se suscribió oportunamente con el Ministerio de Transporte de Provincia un convenio para recibir parte del financiamiento de la obra, por un monto de 30 millones de pesos».

No obstante el municipio cuenta con $ 81.557.918,00 más de fondos correspondientes al Canon de Aeródromo que ya percibió el corriente año y que son fondos provinciales que la provincia le cede al municipio