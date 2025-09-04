Capacitación sobre inteligencia artificial en el Colegio de Médicos

Con el lema: "Jornadas que nos inspiran a integrar humanidad y tecnología" se realizó en las instalaciones del Colegio de Médicos Distrito VI los días viernes 29 y sábado 30 de agosto, el curso de inteligencia artificial aplicada a la medicina.

Durante dos jornadas intensivas, profesionales de distintas especialidades se capacitaron en el uso de herramientas de IA para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención en la práctica clínica. La actividad combinó teoría, análisis de casos reales y ejercicios prácticos que permitieron explorar el potencial y las limitaciones de estas tecnologías emergentes.

El curso estuvo a cargo del Lic. Diego Villalba, especialista en inteligencia artificial, quien guió a los participantes en la integración de estos recursos a su labor cotidiana, destacando la importancia de un enfoque crítico y ético en el manejo de datos sensibles.

Con esta propuesta, el Colegio de Médicos reafirma su compromiso con la actualización profesional y la incorporación de nuevas tecnologías, consolidándolo como un punto de referencia regional en innovación en salud.