A tres días de las elecciones renunció la cuarta candidata a concejal de LLA en Junín

María Stella Saldías, hasta hoy cuarta candidata a concejal titular por La Libertad Avanza en Junín, envió una carta documento este jueves comunicando su decisión manifestando desencuentros con la conducción partidaria y problemas de salud. "Sigo creyendo y apoyando all Presidente Javier Milei y sus ideas para sacar a la Argentina adelante", aclaró en sus redes donde acompañó el documento.

Fuentes partidarias manifestaron a INFONOROESTE que "(Saldías) comunicó internamente problemas de salud en su decisión" y aclararon "problemas con la conducción no hubo ninguno".

"Quizás haya tenido problemas con el petrequismo dado que ella trabaja en la municipalidad. Eso hace que la renuncia se haga en un día artero como el cierre de la campaña", agregaron. Y cerraron: "hace días que venía con algún problema, de mala gana, es bastante claro que recibió presiones"., publicó el citado medio