Desde Comercio e Industria le trasladaron sus necesidades al intendente Fiorini

El intendente de Junín, Juan Fiorini, recibió a la comisión directiva de la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ) en un encuentro de presentación formal, tras haber asumido al frente del Ejecutivo municipal el pasado 10 de diciembre, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y ratificar el trabajo articulado con el sector productivo local.

Durante la reunión, ambas partes analizaron el panorama actual del comercio, la industria y los servicios en la ciudad, compartieron diagnósticos sobre la situación económica del sector y acordaron sostener una agenda común de acciones y prioridades para el año 2026. Además, se abordaron los avances alcanzados en torno al embellecimiento y mejora integral de la avenida Rivadavia, la realidad de los centros comerciales de Junín, la planificación de eventos conjuntos y la continuidad de mesas de trabajo como herramienta de diálogo permanente para acompañar el desarrollo económico local.

Marianela Mucciolo, presidenta de Sociedad Comercio e Industria Junín, expresó que “como institución concretamos la presentación formal de nuestra comisión directiva ante el Intendente, con la intención de trazar lineamientos de trabajo para los dos años de gestión que se vienen, pusimos sobre la mesa las necesidades del comercio, la industria y los servicios, buscando construir un trabajo articulado que permita afrontar en equipo el contexto actual y acompañar al entramado productivo local”.

En la misma sintonía, Mucciolo sostuvo que el encuentro sirvió además para intercambiar miradas sobre el futuro de Junín: “Pusimos foco en el aporte que la cámara puede realizar como institución, entendiendo que se trata de una alianza estratégica que permite potenciar políticas y acciones para el crecimiento de la ciudad, valoramos muchísimo la relación construida con el Municipio, nosotros como entidad y como institución centenaria vamos a seguir trabajando sostenidamente por la mejora continua del sector que representamos”.

“En este encuentro también tuvimos la oportunidad de dialogar sobre las gestiones vinculadas al bajo nivel y sobre el embellecimiento de avenida Rivadavia, compartiendo los avances de la última reunión de trabajo mantenida con referentes técnicos y representantes del sector comercial involucrado”, destacó en otro ítem la presidenta de la institución mencionada, haciendo referencia al proyecto urbano integral destinado a revalorizar la calle Rivadavia y su entorno, una iniciativa estratégica que busca integrar el paso bajo nivel con el centro comercial de la ciudad.

Para concluir, Mucciolo reafirmó la importancia de sostener mesas de diálogo como camino de construcción colectiva, y dijo: “Nuestra comisión continuará presente ante cada proyecto o problemática que involucre al sector productivo, acompañando el desarrollo local y aportando propuestas para generar políticas y estrategias concretas, estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, de esta manera el funcionamiento de las cosas se vuelve positivo cuando los objetivos son los mismos”.