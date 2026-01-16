Ya tiene fecha el Festival Pampa 2026

El sábado 21 y domingo 22 de marzo se realizará la edición 2026 del Festival Pampa en las instalaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Junín, situado sobre la RN 7 y el camino al balneario municipal Laguna de Gómez.

Si bien no trascendieron mayores detalles, desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de Junín indicaron que se están cerrando acuerdos con cocineros y que se espera que la experiencia sea de características similares a las del año pasado.

“Nos quedamos muy conformes con el último Pampa, así que vamos a trabajar este año de la misma manera para seguir sumando alternativas y opciones al festival. Vino mucha gente de afuera, la promoción que hicimos a nivel nacional con una presentación en Buenos Aires sirvió para que mucha gente de todo el país nos conozca”, dijo la empresaria y dirigente Yael Bonzanini a Grupo La Verdad.