Fiorini confirmó que La Laguna de Gómez está en "alerta amarillo" por la presencia de cianobacterias

El pasado 13 de enero, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, informa que el nivel de alerta para la Laguna de Gómez ha descendido a Amarillo (Riesgo Bajo).

Esta actualización se produce tras recibir el monitoreo visual realizado por el Municipio de Junín, cuyos datos fueron procesados y validados.

Pese a al altera y la preocupación que genera la presencia de cianobacterias, el municipio de Junín no se había pronunciado ni alertado a los junineses y visitantes respecto a esta situación. Sin embargo, el intendente interino, Juan Fiorini, ante la insistencia de vecinos en sus redes, ratificó el informe de la provincia.

La importancia del monitoreo bimodal

Resulta de vital importancia que los municipios integrados al programa envíen sus reportes territoriales. Estos datos son entrecruzados con el monitoreo satelital desarrollado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA), lo que permite ajustar las alertas con mayor precisión y eficiencia para la comunidad.

En los casos en que no se registra el envío de información local, el Programa toma como referencia exclusiva los valores satelitales para la detección de posibles floraciones.

El objetivo central de mantener este mapa actualizado es garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias se encuentra alineado con la iniciativa global "Alerta Temprana para Todos" (EW4All), impulsada por Naciones Unidas y la OMM, consolidándose como el primer sistema de alerta temprana provincial de este tipo en el país.

Asimismo, se recuerda que el programa cuenta con material educativo diseñado para alumnos de nivel primario: “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”.

El nivel de alerta amarillo, significa un riesgo bajo. En el agua se ven pequeñas manchas verdes dispersas. En caso de bañarse o tomar contacto, se recomienda enjuagarse luego. No se debe tomar agua directa del río y tener especial cuidado en niños y mascotas.

Desde la página web www.gba.gob.ar/cianobacterias está disponible el cianosemáforo con actualización diaria donde la población puede acceder para saber el estado de las mismas.

Este mapa tiene como objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud.