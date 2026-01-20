Paso Bajo Nivel de Rivadavia: "La obra continúa paso a paso"

El arquitecto Juan Pedro Dillon, secretario de Planeamiento Urbano, detalló que actualmente se está trabajando en la excavación por debajo de los puentes donde ya se colocaron las estructuras pretensadas en las vías 1 y 2. «Ahora se entra en la etapa de verificación de cargas; esto permitirá que, una vez aprobadas, esas vías pasen a ser las principales y habiliten el trabajo en el resto de los sectores», explicó el funcionario.

El proyecto es de una alta complejidad técnica, ya que contempla la intervención en un total de seis vías. «Hay que trabajar con cinco puentes: dos ya son premoldeados y un tercero se construirá in situ debido a sus dimensiones excepcionales», añadió Dillon, en declaraciones a Canal 10 de Junín.

Por su parte, el concejal Marcelo Balestrasse (Somos) subrayó -durante la entrevista con Canal 10 de Junín- que los tiempos de la obra están sujetos a la coordinación con Ferrocarriles Argentinos, organismo que debe dar el visto bueno en cada paso crítico. «La obra continúa paso a paso. Una vez que se habiliten las dos vías principales, se iniciarán las excavaciones para las fundaciones y pilas de las vías 3, 4 y 5, que se apoyarán sobre los pilotes enterrados hace más de un año», precisó el exsecretario de Obras Públicas.

Balestrasse también aclaró que la variabilidad en la cantidad de operarios en el predio responde a la llegada de equipos especializados para tareas puntuales. «A veces la obra presenta ‘tiempos muertos’ técnicos y otras una actividad frenética. Estamos muy conformes con la capacidad de la empresa a cargo», concluyó.

