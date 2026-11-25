El intendente Juan Carlos Fiorini firmó el 30 de octubre un convenio con Intereto SRL para la instalación y explotación comercial de distintos elementos del mobiliario urbano de Junín. El acuerdo comprende refugios de colectivos, pantallas digitales, nomencladores de calles y otros espacios publicitarios, por un plazo de siete años, con posibilidad de renovación por otros tres.

La empresa está representada por su socio gerente, Leandro Moisés Lebensohn, integrante de la familia Lebensohn, propietaria del diario Democracia de Junín. La relación empresarial y familiar agrega otro dato de interés al convenio mediante el cual el Ejecutivo municipal habilitó la explotación comercial de distintos espacios del mobiliario urbano.

El principal cuestionamiento planteado por el concejal de Fuerza Patria Gastón Bisio está relacionado con la contraprestación que recibirá el Municipio por permitir la explotación comercial de esos espacios. En declaraciones a Junín Digital, el edil puso el foco en que el canon mensual previsto, equivalente al sueldo básico de un empleado municipal de categoría administrativa III, puede ser compensado mediante publicidad y no necesariamente con dinero.

Según explicó, ese monto ronda actualmente los 400 mil pesos. “Entonces la cuestión es que no ponen plata”, resumió.

Bisio cuestionó que la empresa pueda utilizar sus propios espacios publicitarios para cancelar la obligación económica con el Municipio. “Es como si yo te doy plata que la fabrico con una fotocopiadora, porque la propaganda, o sea, el espacio de ellos, la maquinaria de ellos, y darte a vos un espacio publicitario para pagarte, casi un chiste”, graficó.

El concejal aclaró que no se opone a la modernización del mobiliario urbano ni a la instalación de nuevas pantallas y carteles, y que sus objeciones no están dirigidas contra la firma ni sus propietarios. Sin embargo, consideró que la Municipalidad debería recibir una retribución económica concreta por ceder semejantes espacios públicos para una actividad comercial.

“Yo creo que el Gobierno no se puede correr de un lugar donde podría tener algún tipo de retribución, algún tipo de ganancia, ya que le cede el espacio publicitario”, sostuvo.

“Estoy de acuerdo con que se modernice, estoy de acuerdo con que haya carteles publicitarios. Lo que no estoy de acuerdo es en que, entre otras cosas, no pongan dinero y que lo hagan por canje publicitario”, agregó.

Siete años de explotación y el alcance del convenio

El acuerdo contempla que Intereto SRL se haga cargo de la inversión, instalación, mantenimiento y conservación de los elementos del mobiliario urbano, mientras que podrá comercializar los espacios publicitarios y quedarse con los ingresos que genere esa actividad.

Entre las obligaciones previstas figura reservar el 20% de los espacios para publicidad institucional del Municipio. También se establece la instalación progresiva de entre cinco y quince unidades de mobiliario urbano digital, además de la explotación publicitaria de refugios de colectivos, nomencladores de calles y estaciones de bicicletas públicas.

Bisio también planteó reparos sobre la duración del convenio y sus alcances. “Podemos discutir el ámbito de acción, la cantidad de pantallas a colocar, que también son cosas discutibles. El período de tiempo, que son siete años más tres de renovación automática. Podemos hablar de ese tiempo también”, señaló.

El convenio firmado por Fiorini y Lebensohn ahora debe ser homologado por el Concejo Deliberante. El expediente ingresó a comisión y todavía no cuenta con despacho para su tratamiento.

El planteo central de Bisio apunta a la modalidad de contraprestación: “Al menos de forma, debería ser con un canon que se efectivice con una paga”, concluyó.