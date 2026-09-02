Saforcada se prepara para vivir la 28ª Fiesta del Peón Rural

Saforcada ya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Peón Rural, una de las celebraciones más tradicionales de los pueblos del partido de Junín. El próximo sábado 5 y domingo 6 de septiembre, la localidad volverá a homenajear a los trabajadores rurales con dos jornadas cargadas de actividades y propuestas para vecinos y visitantes.

La celebración alcanza este año su 28ª edición consecutiva y tendrá una programación que combinará música, tradiciones criollas, destrezas ecuestres, desfiles, gastronomía y artesanías. La organización está a cargo del Gobierno de Junín, la delegación municipal de Saforcada y la Sociedad de Fomento, con participación de instituciones y emprendedores de la localidad.

Las actividades comenzarán el sábado por la tarde con los tradicionales juegos de rienda, que se desarrollarán entre las 14 y las 17. La jornada continuará por la noche en la sede de la Comisión de Fomento, donde desde las 20.30 se presentarán el Ballet Lirolay, Carmelo Mangano, el grupo Munay, La Tradicional y La Bonita, encargada del cierre.

El domingo, la celebración continuará desde las 14 en la plaza de Saforcada. Allí se presentarán el ballet El Mangrullo, la Banda Juvenil Juan P. Oviedo, Guillermo Arroyo, Las Chicas del Folk y Energía Positiva.

La jornada también tendrá como protagonistas a las tradiciones rurales, con el clásico desfile de agrupaciones e instituciones, la carrera de sortijas y nuevas pruebas de rienda, además de distintas propuestas gastronómicas y artesanales.

El director de Cultura del Gobierno de Junín, Guillermo Paulucci, destacó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones y remarcó que serán dos jornadas destinadas a recuperar y celebrar las costumbres y la historia de Saforcada.

Desde la delegación municipal también resaltaron el acompañamiento del Municipio para concretar la celebración. El delegado Juan Carlos Nápoli señaló que se ultiman los detalles para recibir a los visitantes y destacó el aporte de los números artísticos y el acompañamiento logístico.

En tanto, el presidente de la Sociedad de Fomento, José Bramajo, puso el acento en la importancia que tiene la fiesta para la comunidad y para dar a conocer la localidad. Además, destacó la participación de emprendedores, instituciones y agrupaciones que cada año se suman a la propuesta.

Con entrada libre y gratuita, la 28ª Fiesta del Peón Rural se prepara así para volver a reunir a toda la comunidad en torno a las tradiciones, la cultura y la identidad de Saforcada, con un fin de semana pensado para disfrutar en familia.