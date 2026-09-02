Fernando Burgos se reunió con Cristian Jerónimo en la CGT para abordar la situación de los trabajadores y avanzar en una agenda para Junín

El presidente del Partido Justicialista de Junín y concejal de Fuerza Patria, Fernando “Turi” Burgos, mantuvo una reunión con Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato del Vidrio y uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), con quien analizó la realidad que atraviesan los trabajadores argentinos y los desafíos que enfrenta el mundo laboral en el actual contexto económico.

El encuentro se desarrolló en la histórica sede de la Confederación General del Trabajo, ubicada en la calle Azopardo, en la Ciudad de Buenos Aires, y permitió intercambiar miradas sobre la situación social, económica y productiva del país, con especial atención a las problemáticas que impactan en las ciudades del interior bonaerense y particularmente en Junín.

Durante la reunión, Burgos transmitió su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la caída del consumo, las dificultades que atraviesan numerosos comercios y pequeñas y medianas empresas y la creciente incertidumbre respecto del empleo.

Asimismo, compartió con Jerónimo el trabajo que viene desarrollando desde la conducción del Partido Justicialista de Junín, con el objetivo de fortalecer un espacio político abierto a los trabajadores, las organizaciones sindicales y los distintos sectores de la producción y la comunidad.

“Desde el PJ estamos convencidos de que el trabajo tiene que volver a ocupar un lugar central en la discusión política. No podemos pensar el desarrollo de Junín sin escuchar a quienes trabajan, producen, emprenden y sostienen todos los días nuestra economía local”, expresó Burgos.

En ese sentido, ambos dirigentes dialogaron sobre la necesidad de fortalecer el vínculo entre la política y el movimiento obrero organizado y de construir una agenda que, además de atender las urgencias del presente, pueda comenzar a discutir los desafíos que tendrá el empleo durante los próximos años.

Uno de los ejes abordados fue el impacto de las nuevas tecnologías, la automatización, las plataformas digitales y las transformaciones de los procesos productivos sobre el mundo laboral, así como la necesidad de fortalecer la capacitación y formación profesional.

En ese marco, Burgos invitó a Jerónimo a visitar Junín y avanzar en la organización de una jornada de trabajo que permita reunir al sindicalismo, la política y distintos actores vinculados con la producción, las PyMEs, el comercio, la educación, el cooperativismo y el empleo.

La iniciativa apunta a generar un ámbito de diálogo que permita analizar la realidad de Junín pero, fundamentalmente, comenzar a elaborar propuestas sobre el desarrollo productivo y laboral de la ciudad.

“Tenemos que animarnos a discutir qué Junín queremos para los próximos años y, fundamentalmente, de qué van a trabajar nuestros jóvenes. Defender el empleo que tenemos es indispensable, pero también tenemos que prepararnos para generar el trabajo que viene”, sostuvo Burgos.

El dirigente juninense remarcó además que el objetivo es que estos encuentros no queden solamente en el diagnóstico, sino que puedan transformarse en propuestas concretas para la ciudad.

“Queremos escuchar al movimiento obrero, pero también a nuestras PyMEs, comerciantes, emprendedores, cooperativas, profesionales, estudiantes y sectores vinculados con las nuevas tecnologías. Junín necesita volver a discutir producción, desarrollo y generación de empleo con una mirada de largo plazo”, agregó.

Finalmente, Burgos destacó la importancia del encuentro mantenido en Azopardo y señaló que desde la conducción del PJ Junín continuarán promoviendo reuniones con referentes del ámbito sindical, productivo, político y académico.

“El peronismo tiene que volver a hablar profundamente del trabajo, no solamente del trabajo que tenemos que defender hoy, sino del que tenemos que crear mañana. Queremos aportar desde Junín a esa discusión y comenzar a construir una propuesta de ciudad basada en la producción, el trabajo y las oportunidades para nuestra gente”, concluyó.