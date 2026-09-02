La Celeste: tres detenidos tras un operativo por venta de cocaína y marihuana

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín llevó adelante un operativo en el barrio La Celeste que terminó con tres personas detenidas, acusadas de participar en la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de venta al menudeo.

La investigación se inició a partir de distintas denuncias anónimas y permitió a los detectives reunir elementos que daban cuenta de la presunta actividad de venta de drogas en distintos puntos del barrio. Durante las tareas investigativas también se habría constatado el movimiento de compradores que concurrían a los domicilios investigados, algunos de ellos provenientes de otros sectores de la ciudad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento, realizadas en domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Arquímedes y Falucho, y sobre Arquímedes entre San Lorenzo y Falucho.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron varios envoltorios de cocaína fraccionados en distintas dosis y preparados para su comercialización, además de envoltorios con marihuana.

También fueron incautados dos balanzas digitales, sustancia de corte, recortes de nylon y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Como parte del operativo, además, se encontró un revólver marca Tanque con la numeración suprimida, junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación contó con la intervención de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes, la UFIJ N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 3.

Tras los allanamientos, dos hombres y una mujer quedaron alojados en una dependencia policial y fueron trasladados posteriormente a sede judicial para prestar declaración indagatoria. Luego de las respectivas audiencias, la Justicia dispuso la detención de los tres imputados.